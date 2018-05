Meghan Markle (36) won het hart van prins Harry (31). Maar er is ook verlies. Meghan moet stoppen met acteren en valt voor het eerst zonder vast inkomen. Het zal toch vreemd voelen voor de vrouw die op haar elfde haar eerste geld verdiende en ondertussen vijf miljoen op de bankrekening heeft.

Er is al veel inkt gevloeid over Meghan Markle. Over hoe goed ze het trof met schoonheid en hoe slecht met haar familie. Over haar dierenliefde en acteertalent. Over haar mislukt huwelijk en nieuw geluk ...