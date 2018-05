Man sterft na aanrijding op pechstrook op E19, zoon moet naar ziekenhuis

Mechelen - Op de E19 is vrijdagmiddag rond 11.30 uur een dodelijk ongeval gebeurd ter hoogte van Mechelen-Noord. Een man, die zijn wagen net op de pechstrook had geparkeerd, werd bij het uitstappen gegrepen door een vrachtwagen en was op slag dood. Zijn zoon werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Dat werd vernomen bij de brandweer.

De twee slachtoffers reden in de richting van Antwerpen en hadden zich ter hoogte van Mechelen-Noord even op de pechstrook gezet, vermoedelijk om hun aanhangwagen te controleren. Kort nadat de vader was uitgestapt, werd hij aangereden door een voorbijrijdende vrachtwagen. Ook zijn zoon raakte daarbij lichtgewond.

Door het ongeval zijn twee rijstroken versperd. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt bestuurders die van Brussel naar Antwerpen willen de A12 aan.