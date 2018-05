Carlos Carvalhal is niet langer de coach van Swansea. Dat maakte de club, die zakt uit de Premier League, vrijdag bekend.

Een naam van een opvolger is nog niet bekend. De 52-jarige Carvalhal volgde eind december de ontslagen Paul Clement op. Daarvoor werkte de Portugees onder meer bij Sheffield Wednesday.

Carlos pays tribute to the club, city and #Swans fans...https://t.co/WpLgytproM