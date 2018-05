Spaanse bende opgerold die migranten ontvoerde

Donderdag is een Spanje een criminele bende opgerold die zich specialiseerde in het ontvoeren van migranten. Dat meldt de Spaanse politie. De bendeleden wachtten de vluchtelingen op nadat ze via Marokko per boot arriveerden en hield ze vervolgens gevangen tot hun familie losgeld betaalde.

Zodra de migranten per boot arriveerden in Spanje vanuit Marokko, stonden leden van de Spaans bende klaar om toe te slaan: ze ontvoerden de vluchtelingen in een poging losgeld te ontvangen van hun familieleden. Die belden ze op om een som van 500 tot 2.000 euro op te eisen.

“Helpen familieleden opsporen”

De criminelen hielden de boten in de gaten die aankwamen in de buurt van de haven van Algeciras, keken naar boten die aankwamen bij de stranden in de buurt van Algeciras, een havenplaats in Andalusië, in het zuiden van het land. Zodra ze de migranten konden benaderen, boden ze hen hulp aan: zo zouden ze zogezegd mee op zoek gaan naar hun familieleden die al in Spanje verbleven. Dat meldt de lokale politie in een verklaring. Vervolgens werden de slachtoffers naar een huis in Algeciras gebracht, waar ze werden opgesloten en gegijzeld tot hun familie geld overmaakte.