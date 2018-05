Harelbeke - In het provinciaal domein De Gavers te Harelbeke is kort na vrijdagmiddag een lichaam uit het water gehaald.

Politie, parket en wetsdokter zijn momenteel ter plaatse om de precieze omstandigheden van het overlijden te onderzoeken. Het gaat om het lichaam van een 36-jarige man. Wat er precies gebeurd is, is vooralsnog onduidelijk, maar volgens het parket is er geen sprake van kwaad opzet. Mogelijk gat het om een wanhoopsdaad, maar het parket houdt voorlopig nog andere pistes open.

Foto: NDZ