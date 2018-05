Belgen hebben de sleutel in handen voor finale FA Cup, al staat er een groot vraagteken achter een van hen

Chelsea en Manchester United staan zaterdag tegenover elkaar in de finale van de FA Cup. Dat betekent een duel tussen Eden Hazard en Thibaut Courtois in het blauwe kamp en (misschien) Marouane Fellaini en Romelu Lukaku in het rode kamp.

Voor Thibaut Courtois is de FA Cup winnen een belangrijke uitdaging. De 26-jarige doelman won immers al negen grote trofeeën. De belangrijkste Engelse beker is daar echter nog niet bij. Normaal gezien keept de reservedoelman in de FA Cup bij Chelsea, maar Courtois zelf verwacht te spelen: “We wonnen in Engeland al de League Cup, maar de FA Cup heeft toch meer prestige. Als speler wil je altijd prijzen winnen. Zeker degene die je nog niet hebt. Tot hiertoe speelde Willy Caballero de bekerduels, maar de intentie van de trainer is om mij zaterdag in de finale op te stellen. Afwachten maar.”

Foto: ISOPIX

Ook Eden Hazard (27) wil de beker graag aan zijn palmares toevoegen. De finale is misschien zijn laatste kans om te schitteren in het shirt van Chelsea. Hij wordt veelvuldig gelinkt aan Real Madrid. “Net als voor heel wat ploegmaats is de FA Cup een prijs die ik nog nooit won”, vertelt Hazard. “We zijn allemaal heel gemotiveerd om hem binnen te halen. Vorig seizoen verloren we de finale van Arsenal. Dat was pijnlijk, omdat we een goed seizoen afsloten met een nederlaag. Nu kunnen we misschien een slecht seizoen afsluiten met winst. De FA Cup is primordiaal. Ik zeg niet dat hij ons seizoen kan redden, want we zijn niet geslaagd in onze belangrijkste opdracht en dat is de Champions League halen. Maar we kunnen het wel een beetje goedmaken.”

Gras of tribune voor Lukaku?

Romelu Lukaku is nog onzeker voor de finale. Big Rom liep eind april tegen Arsenal een enkelblessure op. Zonder de Rode Duivel, dit seizoen over alle competities heen al goed voor 27 treffers, vindt ManU heel wat moeilijker de weg naar doel. Het scoorde in zijn laatste drie partijen slechts één goal. “We moeten met Romelu tot het laatste moment wachten om een beslissing te nemen”, vertelde United-coach José Mourinho vrijdag.

Foto: Photo News

Thibaut Courtois hoopt dat Lukaku mag starten, want hij kijkt wel uit naar een confrontatie met zijn ploeggenoot bij de Rode Duivels. “Romelu heeft geen geheimen. Iedereen kent hem. Hij is sterk, snel, heeft een goed schot, een goeie kopbal. Ik ken zijn sterkten en zwakten, maar een match is altijd alles. We kunnen moeilijk weten waar hij gaat trappen. Hij is belangrijk voor Manchester, dus hopelijk kunnen we hem uit de match houden.”

Marouane Fellaini lijkt dan weer wel dicht bij een terugkeer te staan. De middenvelder miste de twee laatste wedstrijden met ‘The Reds’, maar maakte mee de verplaatsing naar Londen.

United won de FA Cup het laatst in 2016. Voor Chelsea, dat vorig jaar de finale van Arsenal verloor, is het al van 2012 geleden.

LEES OOK: Zijn erelijst is al indrukwekkend, maar met de Rode Duivels heeft Thibault Courtois nog grote ambities. “Op het wk gaan we voor het allerhoogste”

LEES OOK: Zo stoomt Romelu Lukaku zich klaar voor de FA Cup-finale tegen Chelsea