Ze dachten dat hij geldbiljetten kon vermenigvuldigen, nu zijn ze 88.000 euro kwijt

Twee inwoners van het Waalse dorpje Vaux-sur-Sûre zijn voor tienduizenden euro’s opgelicht door een man die hen wijs maakte dat hij geldbriefjes kon vermenigvuldigen met behulp van een ‘magisch poeder’. De oplichter is nog altijd op vrije voeten met het geld dat hij buitmaakte.

De feiten speelden zich af in 2014 maar kwamen pas nu aan het licht tijdens een rechtszaak. Een man van Afrikaanse origine die zichzelf Titus noemt, maakte twee Ardenezen destijds wijs dat hij geldbiljetten van 500 euro kon vermenigvuldigen. Hij had daarvoor niets meer nodig dan een emmer water en ‘magisch poeder’.

‘Wash-Wash’

Tijdens het ritueel dat hijzelf ‘wash-wash’ noemde, liet Titus aan zijn slachtoffers zien hoe hij een geldbiljet van 500 euro in een emmer water stopte, samen met twee blanco biljetten. De oplichter voegde vervolgens het magische poeder toe en mengde de vloeistof om ten slotte drie biljetten van 500 euro op te vissen.

Wat de toeschouwers niet zagen was dat de oplichter vooraf uiteraard drie namaakbiljetten in zijn emmer had gestopt. Die biljetten overhandigde hij na het ‘wash-wash’-ritueel aan zijn slachtoffers, terwijl hijzelf het echte geld bijhield.

Op die manier overtuigde Titus zijn slachtoffers dat hij al hun geld kon verdrievoudigen. Twee lokale ondernemers geloofden zijn verhaal. Het bedrog zou hen 88.000 euro kosten.

“De slachtoffers waren hebberig”

Het proces in de rechtbank van Neufchâteau was een bizar schouwspel. Procureur Étienne Donnay had moeite om zelf niet te lachen met de slachtoffers. “De hebzucht van deze mensen was zo groot dat ze zich volledig voor de gek hebben laten zetten”, liet hij optekenen.

Titus was in het voorjaar van 2014 een vaste klant in de cafés van de Waalse gemeente Vaux-sur-Sûre. Hij probeerde er Afrikaanse beeldjes te verkopen aan de klanten. Tijdens die activiteit ontmoette hij zijn twee slachtoffers en vertelde hij hen over de ‘wash-wash’. Goedkoop was het ritueel evenwel niet: volgens Titus koste zijn ‘magisch poeder’ 35.000 euro. Maar als de twee hem 100.000 euro gaven, zou hij de resterende 65.000 euro wel kunnen verdrievoudigen.

“Nog eens 35.000 euro alstublieft”

De twee arme zielen kwamen maar aan 88.000 euro, maar daar wou Titus het nog wel voor doen. Al zou het natuurlijk wel even duren om al die bankbiljetten door de ‘wash-wash’ te draaien. Uiteraard verdween Titus met de noorderzon, maar hij probeerde nog wel een vriend te laten profiteren van zijn goedgelovige slachtoffers. En die zou minder geluk hebben.

Net toen de slachtoffers stilaan in de gaten kregen dat Titus hen bedrogen had, kregen ze een telefoontje van een onbekende man genaamd Jean-François. Die vertelde hen dat de politie Titus had aangehouden en dat hun goede vriend het magische poeder had moeten dumpen. Ongegeneerd vroeg hij hen nog eens om 35.000 euro.

Pas toen stapten ze naar de politie. Die kon uiteindelijk wel de handlanger van Titus vatten, maar van Titus zelf is sindsdien geen spoor meer. Net zoals van de 88.000 euro.