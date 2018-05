Binnenkort verboden om te roken in auto met minderjarigen in

Binnenkort zal het verboden zijn om te roken in een auto in het bijzijn van kinderen tot zestien jaar. Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist. “Roken in de auto veroorzaakt tot 25 keer hogere concentraties aan kankerverwekkende stoffen dan roken in huis”, zegt Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V). “Een raampje openzetten volstaat dan absoluut niet.”

“Roken in voertuigen tast de luchtkwaliteit in deze voertuigen ernstig aan”, aldus Schauvliege. “Meeroken is ongezond voor iedereen, maar kinderen zijn extra gevoelig. Ze ademen sneller en hun immuunsysteem, longen en luchtwegen zijn nog volop in ontwikkeling.”

Het voorstel kwam van Schauvliege en haar CD&V-collega Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. “In de medische wetenschap heerst een ruime consensus over het feit dat meeroken kinderen vatbaarder maakt voor long- en hersenvliesontstekingen, chronische bronchitis, en oorontstekingen. Het verergert astma en verhoogt ook hun risico om later kanker en hart- en vaatziekten te ontwikkelen.”

Op grond daarvan hebben meerdere landen (Engeland, Wales, Frankrijk, Australië, Amerikaanse staten en Canadese provincies, enzovoort) het roken in voertuigen in het bijzijn van kinderen verboden. Het Vlaamse rookverbod geldt voor tabak, producten op basis van tabak en elektronische sigaretten. “Voor de handhaving van dit verbod zijn zowel de politie als de milieu-inspectie bevoegd. De eventuele sanctie bij inbreuken bedraagt maximaal 1.000 euro”, besluit Schauvliege.