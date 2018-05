Tien doden bij schietpartij in school Santa Fe, schutter opgepakt

Er zijn vrijdag tien doden gevallen bij een schietpartij in een school in Santa Fe, in de Amerikaanse staat Texas. Dat melden plaatselijke media op gezag van politiebronnen. Gewonden, zowel studenten als volwassenen en zeker twee agenten, zijn voor verzorging overgebracht naar ziekenhuizen in de buurt. De politie heeft twee studenten opgepakt, een ervan zou de schutter zijn.

De omgeving van de school in Santa Fe werd vrijdagochtend rond 7.30 uur (plaatselijke tijd) afgesloten.

Een studente vertelde in een telefonisch interview met het lokale televisiestation KTRK dat de schutter - een mannelijke (oud-)student - haar kunstles was binnengestormd en meteen was beginnen te schieten. “Toen het alarm afging, dachten we eerst dat het een brandoefening was. Maar dan riep de leerkracht ineens dat we het op een lopen moesten zetten.”

Luide knallen

"Ik zat in de klas en hoorde plots luide knallen", getuigt een andere student. "Ik besefte pas wat er aan de hand was toen ik mensen om hulp hoorde roepen. Ik had nooit gedacht dat dit ooit in mijn school zou gebeuren." Een derde student is minder verbaasd: "Dit gebeurt precies overal in ons land. Ik was erg bang en ben blijven lopen."

De studenten verzamelden buiten en worden in groepjes overgebracht naar een fitnesszaal in de buurt. Ondertussen controleren de ordediensten hun rugzakken en wordt de schoolcampus uitgekamd. Ook de scholen in de omgeving werden in “beveiligde modus” geplaatst uit voorzorg. Dat wil zeggen dat de studenten de gebouwen tijdelijk niet mogen verlaten.

Politiechef Ed Gonzalez bevestigt dat een van zijn manschappen gewond is geraakt, zonder meer details te geven over de toestand van de agent.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft inmiddels via Twitter gereageerd op de schietpartij:

School shooting in Texas. Early reports not looking good. God bless all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 18, 2018

De school heeft Facebook een bericht gepost over het incident:

Santa Fe is een stad met ongeveer 13.000 inwoners en bevindt zich ongeveer 50 kilometer ten zuidoosten van Houston.

