Start Timmy Simons in zijn afscheidswedstrijd? Coach Ivan Leko geeft veteraan hoop

Timmy Simons zal zondag bij zijn afscheidswedstrijd zo goed als zeker in de basis starten. Dat heeft Club Brugge-trainer Ivan Leko vrijdag gezegd op een persconferentie. Abdoulay Diaby en Anthony Limbombe raken waarschijnlijk niet speelklaar voor de match tegen AA Gent.

“De kans is heel groot dat Timmy Simons zondag in de basis start”, zei Ivan Leko vrijdagnamiddag bij de start van de persconferentie. “Na zo’n carrière is dit het perfecte moment. Het is de mooiste manier om waarschijnlijk afscheid te nemen.” De coach wil er absoluut een mooie wedstrijd van maken voor het boegbeeld van Club Brugge. “Het tweede objectief is de wedstrijd winnen, daar willen we alles voor doen. Het is de laatste thuiswedstrijd in een fantastisch seizoen, we willen nog iets teruggeven aan onze supporters. Het is de bedoeling om de best mogelijk ploeg te laten spelen.”

Vormer

Vrijdag raakte ook bekend dat aanvoerder Ruud Vormer voor het eerst geselecteerd is voor de Nederlandse nationale ploeg. Leko noemde de eerste selectie voor Oranje dik verdiend. “Het is ook fantastisch voor iedereen binnen de Club, ook voor mij als trainer. Met 13 goals en 17 assists heeft Ruud de beste cijfers van Europa.”