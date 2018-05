MTV zet televisiereeks ‘Catfish’ stop na klachten van seksueel wangedrag door Nev Schulman bij deelneemster

MTV heeft de opnames van het programma ‘Catfish’ voorlopig stopgezet, nu een van de presentatoren verdacht wordt van seksueel wangedrag. Nev Schulman zou tijdens de opnames meermaals de grens overschreden hebben bij deelneemster Ayissha Morgan. Dat vertelt ze in een video op haar YouTube-kanaal.

Nev gaat in het programma ‘Catfish’ sinds 2012 samen met medepresentator Max Joseph op zoek naar de echte mensen achter een Facebookprofiel. Een deelnemer vraagt hen immers om uit te pluizen met wie ze (vaak al jaren) contact hebben online. Wanneer de twee partijen elkaar in het echt ontmoeten, blijkt die persoon geregeld niet te zijn wie hij of zij zegt dat hij is.

Beschuldigd door deelneemster

Zo ook bij Ayissha Morgan uit 2015. De openlijke Lesbische kandidate vertelt in haar video’s hoe de “belangrijkste man van de show” haar veelvuldig ongepaste opmerkingen gaf, in de hoop dat zij met hem op date wilde. Tijdens een lange vlucht vroeg hij haar naar verluidt of ze niet twijfelde over haar geaardheid en of ze ooit seks had gehad met een man. Bovendien zou hij gezegd hebben dat hij “zelf een grote penis heeft” en dat hij “haar achterste zou scheuren”.

Maar het bleef niet alleen bij woorden. Hij zou ook een bezoek gebracht hebben aan haar hotelkamer met de vraag of ze niet wilde “knuffelen”. Toen Ayissha weigerde, zou hij naar eigen zeggen talloze berichten gestuurd hebben om haar alsnog te overtuigen. Fysiek werd het niet, maar ze vond de opmerkingen heel opdringerig en ongepast. Een productie-assistente van de show zou haar daarentegen wel seksueel misbruikt hebben, vermeldt ze iets verder terloops in haar video.

Populaire serie stopgezet

MTV heeft laten weten de beschuldigingen zeer serieus te nemen. Daarom besloten ze meteen om de huidige opnames van het zevende seizoen van het programma stop te zetten, in afwachting van het onderzoek dat ze intern gaan voeren naar Nev. “We werken samen met het productiebedrijf om een grondig onderzoek op te zetten”, zeggen ze in een reactie aan ‘The Daily Beast’.

De presentator zelf ontkent alle beschuldigingen. “Het gedrag dat omschreven wordt in de video gebeurde niet en ik heb het geluk dat er verschillende voormalige collega’s aanwezig waren die bereid zijn om de waarheid te spreken”, schrijf hij in een mail aan USA Today. “Ik ben altijd open geweest over mijn leven en ik zou altijd verantwoordelijkheid opnemen voor mijn acties, maar deze beschuldigingen zijn onjuist.”

De 33-jarige Nev trouwde vorig jaar met Laura Perlongo. Ze hebben samen een dochter van negentien maanden, Cleo James.