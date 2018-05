Tête-à-tête tussen Macron en Poetin bij Sint-Petersburg

In een paleis in de buurt van Sint-Petersburg heeft de Franse president Emmanuel Macron op donderdag 24 mei een ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. Dat heeft het Elysée vrijdag laten weten.

Het bilaterale onderhoud vindt plaats in het Constantijnpaleis, een zomerresidentie van Peter de Grote op een twintigtal kilometer van de tweede stad van Rusland. In 2013 werd daar ook al de G20-top gehouden.

Macron en Poetin hadden vorig jaar al een tête-à-tête in het kasteel van Versailles. Deze keer zullen ze onder meer praten over het conflict in Syrië en het nucleaire akkoord met Iran, waar de Verenigde Staten onlangs zijn uitgestapt.

De dag nadien nemen Macron en Poetin deel aan een economisch forum in Sint-Petersburg. De Franse president is er eregast met de Japanse premier Shinzo Abe.