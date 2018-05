Hoe een schedeltrauma plots een schotwonde werd

Er was niet geschoten tijdens de achtervolging, het 2-jarige slachtoffertje meisje was gestorven aan de gevolgen van een schedeltrauma, en het Comité P had een onderzoek geopend dat al dezelfde dag weer was afgesloten. Zo luidde het verhaal van de dramatisch afgelopen achtervolging op een busje transmigranten gisteren bij politie en parket. Maar vandaag klinkt alles plots helemaal anders.

Woensdagnacht ziet de federale wegpolitie van Namen een witte Peugeot Boxer en trekt de nummerplaat na. De wagen staat op naam van iemand met een strafblad en er is mogelijk iets mis met het kenteken. Ze besluiten de wagen te doen stoppen voor een grondige controle. Het is dan ongeveer 2 u. ’s nachts.

De chauffeur van de bestelwagen ziet de politie, negeert het stopteken en geeft plankgas. De achtervolging wordt ingezet en via de boordradio gesignaleerd aan de dispatching. Met hun zware Volvo zitten de agenten de bestelwagen natuurlijk zo op de hielen, maar de chauffeur stopt niet en zwalpt over de weg zodat de politie hem niet kan inhalen.

Verschillende politieploegen uit de buurt worden opgeroepen als versterking. Op een gegeven moment nemen vijftien voertuigen deel aan de jacht op de witte bestelwagen.

De achtervolging gaat uiteindelijk nog kilometerslang verder. Gestart op de E19, dan vervolgd op de E42. In Nimy-Maisières, vlak bij Bergen, kan het voertuig dan eindelijk toch worden gestopt. Maar wanneer de agenten uitstappen geeft de chauffeur weer gas en rijdt op de agenten in. Die springen weg voor hun leven. Iets verder rijdt de bestelwagen op een voorligger en kan niet meer verder. Een kind ligt zwaargewond op de grond en wordt gereanimeerd. Maar het meisje, de 2-jarige Koerdische Mawda, haalt het jammer genoeg niet.

Tot zover de versie van de feiten volgens politie en parket die voorlopig door niemand betwist wordt. Maar over de volgende zaken is de officiële communicatie in 24 uur tijd al volledig gewijzigd.

Is er nu wel of niet geschoten?

Donderdagmiddag, communicatie van het parket Bergen, afdeling Doornik: “Er is niet geschoten door de politie. In de wagen zaten 26 volwassenen en vier kinderen, allemaal illegalen. Ze zijn opgepakt en worden in de loop van de dag ondervraagd met de hulp van een tolk. Een meisje van 2 jaar raakte jammer genoeg zwaargewond en is overleden aan een hoofdletsel. Vermoedelijk een schedelbreuk”, aldus Frédéric Bariseau, van het parket.

Later op de dag geeft het parket toe dat er wel geschoten is door de politie. Bariseau geeft toe dat zijn oorspronkelijke communicatie niet klopte. “Het klopt dat er wel schoten zijn gelost, toen de agenten zich bedreigd voelden.”

Stierf Mawda nu door een kogel of niet?

Donderdag op de officiële persconferentie van het parket luidt het als volgt: “Het meisje stierf zeker niet door een kogel. We hebben geen enkel element om dat aan te nemen, en er is geen kogelwonde gevonden op het lichaam.”

Vrijdagmiddag luidt het: “Het tweejarige Iraaks-Koerdische meisje dat in de nacht van woensdag op donderdag bij een politieachtervolging stierf in een busje vol illegalen, werd dan toch door een kogel getroffen. Dat heeft de autopsie donderdagavond uitgewezen. Het projectiel doorboorde de wang van het kind”, volgens Eric Delhaye, de procureur des konings van Doornik, die de officiële communicatie even overneemt.

Verschillende Waalse media, waaronder de openbare omroep RTBF, melden dat die dodelijke kogel werd afgevuurd door een politieagent. Maar dat wil Bariseau tot nader order nog altijd niet bevestigen. “Het onderzoek loopt nog”, zegt hij vrijdagmiddag. Of ook de illegalen of de mensensmokkelaar gewapend waren - en dus mogelijk zelf geschoten hebben - kan of mag hij niet zeggen. “Dat behoort tot het geheim van het onderzoek. We hebben nog niet alle conclusies van de ballistisch expert binnen. Voorlopig houden we het bij een kogel. Wie die afvuurde, maakt het voorwerp uit van het onderzoek.”

Heeft het Comité P nu een onderzoek opgestart of niet?

Donderdag in de loop van de dag, luidens het parket van Doornik: “Het Comité P heeft een dossier geopend, maar dat werd in de loop van de dag al afgesloten.”

Vrijdag laat Comité P zelf weten dat de dienst Enquêtes inderdaad een onderzoek is gestart “naar de verantwoordelijkheid van de politieambtenaren in het kader van de onderschepping van migranten en het overlijden van een kind in de buurt van Bergen in de nacht van woensdag op donderdag.” Maar: het Comité P benadrukt wel dat het pas in de vooravond belast werd door een onderzoeksrechter. “Hiervoor was er geen enkel verzoek tot onderzoek door de gerechtelijke overheden.”

Hoe verklaart het parket al dat bochtenwerk?

Alle media baseren zich donderdag in de loop van de dag en vrijdag in de ochtendkranten op de officiële communicatie van het parket. Maar plots wijzigt dat de officiële versie van de feiten op verschillende cruciale punten. Hoe kan dat?

“We hebben ons donderdag gebaseerd op de vaststellingen ter plaatse. Van de politie en van de ambulanciers. Die hadden het over een schedeltrauma als doodsoorzaak maar niet over een schotwonde. Die gegevens werden doorgegeven aan de dispatching van de politie en die heeft, zoals dat gewoonlijk gaat, de parketmagistraat van dienst verwittigd en hem op de hoogte gebracht”, zegt procureur Frédéric Bariseau.

“Het is pas tijdens de autopsie dat de wetsdokter heeft gezien dat er een kogel in het hoofdje van het kind zat en dat die ter hoogte van de wang het lichaam is binnengegaan.” Meer kan of wil Bariseau vandaag niet meer zeggen … “tot het onderzoek is afgerond”.