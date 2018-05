Koppel ging op zoek naar de perfecte plaats voor hun huwelijk, maar droomreis draaide uit in nachtmerrie

Jennifer en Frank Massabki hadden de tijd van hun leven, toen ze in Mexico gingen zoeken naar de perfecte locatie voor hun toekomstige huwelijk. Geen van de twee beseften dat de trip zou uitdraaien in een ware nachtmerrie.

De pech voor de Amerikaanse toeristen begon, toen ze in mei 2017 een wagen huurde in Mexico City, zo schrijft Daily Mail. Ze waren nog maar één uur onderweg, toen ze plots geraakt werden door een ander voertuig. Een ongeluk, zo dachten ze. Totdat Frank uitstapte en hij plots twee mannen met wapens op hen af zag komen.

Gekidnapt en geslagen

Voor het koppel goed en wel besefte wat er aan de hand was, dwongen de mannen hen om in de wagen te stappen. De gijzelaars namen meteen al hun juwelen af en blinddoekten Frank. Onder hun voeten voelden ze hoe de auto bruusk in beweging kwam, terwijl ze blauwe plekken kregen van uren op de ruwe ondergrond. Ondertussen begrepen ze alles van wat de mannen aan het zeggen waren in het Spaans, waardoor ze alleen maar banger werden.

Toen de auto stopte, hoopte het koppel dat het voorbij was. Maar de woorden van hun gijzelaars waren onheilspellend en angstaanjagend. “Het gaat nog een stuk erger worden voor jullie”, zeiden ze met een grimas op hun gezicht. Eén van hen vroeg hen alvast na te denken over wie ze in Amerika om losgeld zouden gaan vragen. Tegelijkertijd sleurden ze hen overal mee naartoe en sloegen ze Jennifer een bloedneus.

Verstopt in een boom

Maar op één onbewaakt moment zagen Jennifer en Frank hun kans. Toen één van de mannen Jennifers kleren probeerde kapot te scheuren om haar te verkrachten, wist ze hem enkele rake klappen te verkopen. De andere gijzelaars kwamen woest naar haar toe, maar Frank wist het op dat moment op een lopen te zetten, waardoor ze opnieuw afgeleid waren. Daardoor kon Jennifer de laatste mannen van haar afkrijgen en zette ze het op een lopen. Uiteindelijk klom ze in een boom, zodat niemand haar zag. Daar wachten ze urenlang tot Frank samen met de politie terugkeerde.

Nu willen Frank en Jennifer hun verhaal vertellen, omdat ze andere toeristen willen waarschuwen. Het aantal gewelddadige aanvallen in Mexico zijn immers sterk gestegen, zo schrijft Daily Mail. “We willen andere mensen vertellen dat deze gevaren bestaan. We mogen van geluk spreken dat we konden vluchten. Als ons verhaal helpt te voorkomen dat er andere mensen dit moeten meemaken, dan is het dit waard. Ook al hebben we nog steeds zware nachtmerries”, vertellen ze.