Amper dertien jaar en Kain (13) weet al hoe hij de wereld moet redden

Koekelare - Hij is nog maar 13 jaar, maar dat houdt Kain Vandenbroele niet tegen om zich in te zetten voor het milieu. Als ambassadeur van de Kids Climate Conference van de Verenigde Naties vroeg hij burgemeester Patrick Lansens (SP.A) meer in te zetten in duurzame acties, via brooddozen, compostbakken, kippen en vegetarische maaltijden.

Het begon met een brief aan de burgemeester en eindigde in een ontmoeting. Kain Vandenbroele rust als ambassadeur van de Kids Climate Conference niet op zijn lauweren. Dat is een organisatie van de Verenigde ...