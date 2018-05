Ongeziene VAR-chaos in Nederland: scheids én bond excuseren zich na blunder, maar: “Dit kan je al gelijk afschaffen!”

De VAR heeft nu ook toegeslagen in de Nederlandse degradatiestrijd. In de Play-offwedstrijd tussen tweedeklasser FC Emmen en Eredivisieclub Sparta Rotterdam. De Rotterdammers kregen in de tweede helft geen strafschop na een dubieuze fase. Nadat de VAR werd geraadpleegd, bleef de scheidsrechter bij zijn beslissing. Na de wedstrijd gaf hij echter toe dat hij ernaast zat.

Allard Lindhout was de gebeten hond na de wedstrijd Emmen-Sparta Rotterdam. Op het uur nam speler Alexander Bannink van Emmen de Sparta-middenvelder Stijn Spierings in een wurggreep. Tot ieders verbazing legde de scheidsrechter de bal niet op de stip. Hij raadpleegde daarop de VAR, maar na het zien van de beelden bleef hij bij zijn beslissing.

Achteraf bekeek scheidsrechter Lindhout de tv-beelden en daar was zijn oordeel volledig anders. “Het was een strafschop voor Sparta en ik ga met een rotgevoel naar huis”, verklaarde een aangeslagen Lindhout aan RTV Drenthe. De scheidsrechter voegde eraan toe dat hij de fase van bovenaf moest bekijken en dat is heel anders dan het zijaanzicht.

De hele entourage van Sparta reageerde woedend op de hele situatie. Directeur Manfred Laros nam meteen contact op met de Nederlandse voetbalbond KNVB. Die excuseerde zich meteen bij de club, maar dat bleek onvoldoende voor Laros. “Wat koop je nu met begrip van de KNVB”, vroeg Laros zich af. “De excuses zijn echt het minste wat je moet doen, de bond moet een statement maken. Voor deze wedstrijd is de kous af, maar ik wil later nog met de voetbalbond hierover aan tafel zitten.”

@KNVB biedt @SpartaRotterdam excuses aan voor flater met videoref bij #emmspa. Directeur Manfred Laros laat aan @RTV_Rijnmond weten dat Sparta later met de voetbalbond nog om tafel wil. https://t.co/j6qbAguHNg — Rijnmond Sport (@RijnmondSport) 17 mei 2018

Ook Dick Advocaat, ondertussen trainer van Sparta, was verre van tevreden. Hij uitte zijn ongenoegen voor de camera’s van Rijnmond Sport en Fox Sports. “Dit kan je al gelijk afschaffen. Ik zou nog veel meer kunnen zeggen, maar daar wacht ik mee omdat we nog een wedstrijd moeten spelen”, waren de duidelijke woorden van de ex-bondscoach van de Rode Duivels.

| Dick Advocaat 'wacht nog even' met iets zeggen over cruciaal VAR-moment.



"Ik heb het net teruggezien, ja sorry hoor..."#emmspa pic.twitter.com/ZXuIuT3kMP — FOX Sports (@FOXSportsnl) 17 mei 2018

@SpartaRotterdam-trainer Dick Advocaat was na de 0-0 tegen @FC_Emmen niet te spreken over de beslissing van scheidsrechter Allard Lindhout na het zien van de videobeelden: "Maar laat ik mijn mond houden..." #emmspa pic.twitter.com/zMDAHWm1Ml — Rijnmond Sport (@RijnmondSport) 17 mei 2018

Boosdoener Bannink: “Het was geen penalty”

Alexander Bannink, de maker van de zogenaamde overtreding, is zich van geen kwaad bewust. “Ik hou hem vast en hij houdt mij vast. De bal ging helemaal naar de andere kant. Er was niet eens gevaar. Ik had echt het gevoel dat er niets aan de hand was. We kunnen het veel beter over de wedstrijd hebben”, besloot Bannink.

Alexander Bannink is zich van geen kwaad bewust. "Ik vond het geen penalty. Snap ook niet waar iedereen zich druk om maakt. We kunnen het beter over de wedstrijd hebben. Of ik hem heb geknepen? Heel even" #emmspa #fcemmen #penalty pic.twitter.com/oFZWo6ml6T — RTV Drenthe Sport (@DrentheSport) 17 mei 2018

Dick Lukkien, de trainer van Emmen vertelde een ander verhaal. “Ik heb de beelden teruggezien en het was inderdaad een strafschop. Ik had al een slecht gevoel op de bank. Die beoordeling van de scheidsrechter duurde wel drie minuten.” De coach was ook tijdens niet overtuigd over de uitleg van Bannink. “Die zei dat het trekken van beide kanten was, maar ik zag wel aan zijn hoofd dat hij niet helemaal de waarheid vertelde. Dus toen dacht ik: dit kan wel eens tricky gaan worden.”

Hoe dan ook, de wedstrijd eindigde op 0-0. Met een strafschop had Sparta een belangrijk uitdoelpunt kunnen scoren met het oog op de terugwedstrijd. Stijn Spierings, de speler waarop de overtreding gemaakt werd, brengt Sparta geen geluk. Hij scoorde in de vorige ronde tegen Dordrecht nog een spectaculaire owngoal.