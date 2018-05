Portret van de prins, die zichzelf naakt toonde maar zijn hart altijd verborg

Hij stond naakt op de voorpagina van een krant. Hij lachte, grapte, misdroeg zich, excuseerde zich. Prins Harry leek een open boek. Een blije rosse kerel. Maar dat was schijn. “Ik heb 20 jaar mijn kop in het zand gestoken. Ik was 20 jaar emotioneel dood”, zei Harry onlangs. Een poging tot een portret.

Vooraan beginnen. Harry is op 15 september 1984 geboren. Hij was de tweede zoon van Diana en Charles. In een zeldzaam interview over haar kinderen beschreef Diana haar zoon als “sportief en zeer artistiek ...