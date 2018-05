Trucker die drama in Kortenberg veroorzaakte, kreeg mogelijk epilepsie-aanval

Kortenberg - De 53-jarige trucker die het dodelijke ongeval in Kortenberg veroorzaakte is zijn rijbewijs nog eens drie maanden extra kwijt. De politierechter wil namelijk eerst zekerheid over de medische geschiktheid van de chauffeur. Volgens Het Laatste Nieuws is de bestuurder namelijk een epilepsiepatiënt. En dat zou weleens de oorzaak van het ongeval kunnen zijn.

De Leuvense politierechtbank velde een beschikking over de verlenging van de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs van de chauffeur betrokken in het dodelijke verkeersongeval in Kortenberg op 4 mei. De bestuurder verloor twee weken geleden omstreeks 10.15 uur op de Leuvensesteenweg de controle over zijn voertuig dat een graafmachine vervoerde. De vrachtwagen begon te zwalpen en raakte aan beide zijden van de drukke weg voetgangers en voertuigen. Het voertuig kwam tot stilstand in de voorgevel van een ING-bankkantoor.

Bij het ongeval is een meisje van 2 jaar om het leven gekomen. Zij liep op het voetpad aan de hand van haar vader, die zware verwondingen opliep. Nog zes andere personen raakten gewond. Momenteel wordt er nog altijd van uitgegaan dat de bestuurder onwel is geworden.

Medisch geschikt?

De politierechtbank oordeelde dat “in het kader van de verkeersveiligheid maar ook in het belang van de bestuurder zelf eerst moet worden uitgemaakt of de bestuurder al dan niet medisch rijgeschikt is alvorens hij opnieuw tot het verkeer kan worden toegelaten”. Volgens de krant Het Laatste Nieuws is de trucker een epilepsiepatiënt, en zou dat mogelijk aan de oorzaak van het ongeval kunnen liggen.

De strafrechtelijke behandeling van het ongeval zal plaatsvinden voor de politierechtbank van Leuven. De aanvang van het proces kan nog een hele tijd op zich laten wachten.