Tuincentrum vlak bij commissariaat blijkt draaischijf in grote cannabishandel

Tremelo - Na een gecoördineerde politieactie zitten dertien verdachten van onder andere cannabisteelt en drugsinvoer achter de tralies. De aanhoudingen volgen op een achttien maanden durend onderzoek naar de activiteiten van een growshop in Tremelo.

Het onderzoek begon in december 2016 toen de aandacht van speurders getrokken werd door zaad-en tuinwinkel The Herb Shop aan de Kruisstraat in Tremelo, op een steenworp van het politiecommissariaat. Er waren aanwijzingen dat uitbater Ben A.(35) uit Wijgmaal met zaken bezig was die het daglicht niet mochten zien. Op een dag verhuisden zijn activiteiten naar een loods achteraan het flatgebouw. Zijn voordeur bleef dicht. De nieuwe regeling maakte A. zijn “klanten” duidelijk met een pamflet in maar liefst zeven talen. Buren werden met aandrang verzocht niet langer hun wagen achter te laten op de parking. Met de regelmaat van de klok leverden vrachtwagens met Nederlandse nummerplaat paletten met bodemverbeteraars.

“Dikwijls hebben we ons afgevraagd of we de politie niet moesten verwittigen”, aldus omwonenden. “Over Ben zelf kunnen we geen kwaad woord vertellen maar geregeld hingen er hier wel heel wat vreemde mannen rond. Soms boezemden ze ons angst in. De geur van cannabis was niet te harden.”

Volgens het parket leverde A. die in de Herb Shop geholpen werd door een 30-jarige Nederlander uit Heusden-Zolder, professionele teeltmaterialen en stelden zij personen ter beschikking met knowhow voor het opzetten, onderhouden en oogsten van cannabisplantages. In Haacht en Herent werden maandag plantages ontmanteld met 870 en 650 planten. Een 35-jarige man uit Haacht werd van zijn vrijheid beroofd. Op vrijdag 11 mei was tijdens een actie in de Antwerpse haven al een 28-jarige man uit Hoegaarden gearresteerd die via de uitbater van de growshop in contact zou worden gebracht met personen die een cannabisplantage wilden opzetten.

Internationale organisatie

De Hoegaardenaar leidde de speurders ook naar een internationale organisatie die vanuit Colombia cocaïne invoerde naar de haven van Antwerpen. De twintiger had het plan opgevat om via enkele Nederlanders uit Utrecht een drugslijn op te zetten. Als tussenpersonen kwamen ze in contact met een groep mannen van Marokkaanse en Albanese nationaliteit die hun sporen al hadden verdiend in de internationale drugssmokkel-en handel. Zij hadden volgens het parket contacten met een drugskartel in Colombia. Tijdens de actie in de Antwerpse haven werd maandag 330 kilo coke onderschept. “De illegale lading was verborgen in 15 dozen met bananen en heeft een bruto straatwaarde van 16 miljoen euro”, aldus het parket van Leuven.

Ter plaatse werden negen verdachten geïntercepteerd. Het gaat om de 28-jarige man uit Hoegaarden waarvan eerder sprake. Verder gaat het om een Albanese man van 37 jaar uit Nijlen die een leidende rol in de organisatie zou hebben, Albanezen van 23 jaar en 26 jaar zonder adres in België en verschillende mannen van Marokkaanse origine uit Antwerpen, Utrecht, Wommelgem en Zwijndrecht. Tijdens de actie werd 18 500 euro cash geld, valse documenten en zes voertuigen in beslag genomen.