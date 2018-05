In Havana, in Cuba, is een passagiersvliegtuig neergestort. Het gaat om een Cubaans toestel, een Boeing 737. Het vliegtuig zou gecrasht zijn op het moment dat het zijn eerste bocht moest nemen, vlak na het opstijgen. De nieuwe Cubaanse president, is ter plaatse gekomen. Hij zegt te vrezen voor een “hoog aantal” slachtoffers. Drie personen werden met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Ooggetuigen melden dat ze een enorme vuurbol zagen. Er zouden slachtoffers zijn, hoeveel is op dit moment nog niet bekend.

Het vliegtuig met meer dan honderd inzittenden was net vertrokken vanop de Jose Marti International Airport. Medewerkers van de luchthaven stellen dat het toestel op weg was naar Holguin, een stad in het oosten van het Caraïbische eiland. De Boeing 737 van de maatschappij Cubana de Aviacion zou neergestort zijn tussen de luchthaven en de nabijgelegen stad Santiago de las Vegas. Getuigen zagen vanop de luchthaven een grote rookpluim.

De voorbije weken moest Cubana de Avicion, de nationale luchtvaartmaatschappij van Cuba, al een aantal verouderde toestellen aan de grond houden omwille van veiligheidsredenen. De oorzaak van deze crash is tot nog toe onbekend.

Foto: AFP

Foto: AFP