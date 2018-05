Vrienden Lamine zijn duidelijk over herdenkingsmars: “Mensen met verkeerde bedoelingen, blijf thuis!”

Roeselare - De vrienden van de overleden Lamine Bangoura hebben officieel toestemming gekregen om vandaag zaterdag een mars te houden. Het uur werd aangepast en het parcours bevindt zich buiten het centrum. “We willen het op een vredevolle manier doen”, zeggen de organisatoren.

Het was even wachten, maar vrijdag bevestigde het stadsbestuur van Roeselare officieel dat het zijn toestemming gaf voor de mars ter ere van Lamine Bangoura. Die vindt vandaag zaterdag plaats in Roeselare, maar wel onder gewijzigde voorwaarden waarmee de vrienden van Lamine akkoord zijn gegaan.

Het was eerst de bedoeling van de organisatoren om de mars om 14 uur te laten starten aan het station, maar dat leek het stadsbestuur geen goed idee. “Na overleg met de organisatoren en politie besloten we de mars niet toe te staan op het vooropgestelde uur”, verduidelijkt burgemeester Kris Declercq (CD&V). “Voor de veiligheid en om praktische redenen.”

De stad verkoos een moment buiten de drukte van de zaterdagmiddag. Het parcours dat de manifestanten wilden afleggen, werd verplaatst naar de andere kant van het stationsgebouw.

Ronde Kom

“Op basis van de risicoanalyse en het advies van de politiediensten zijn we van mening dat een gecontroleerde manifestatie de veiligste optie is voor de openbare orde”, zegt de burgemeester. “De manifestatie begint nu om 18.30 uur op het Stationsplein, als een herdenkingstocht buiten het stadscentrum, zonder passage aan het politiegebouw.”

Het vastgelegde traject beslaat amper een paar kilometer. De manifestanten mogen vanaf het Stationsplein in tegengestelde richting de Hendrik Consciencestraat inwandelen. Daar gaat het naar rechts naar de Kleine-Bassinstraat. Vanaf daar gaan ze rechtdoor langs het Kleine Bassin. Via de Gasthuisstraat komen ze bij de Ronde Kom, waar ze via de Rondekomstraat ongeveer dezelfde weg terug nemen naar het Stationsplein.

Geen geweld

“De organisatoren stellen alles in het werk om deze manifestatie in een sereen klimaat te laten plaatsvinden, waarbij met medewerking van de federale politie alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen worden genomen”, verklaart de burgemeester.

Iets wat Jonathan M., een van de organisatoren, bevestigt. “Onze eigen mensen en stewards die instaan voor de veiligheid hebben we op de hoogte gebracht”, zegt hij. “We hebben anderhalf uur gekregen om onze broeder op een vredevolle manier te herdenken.”

Dat laatste benadrukt Jonathan met klem. “Ik wil op voorhand laten weten dat wie met verkeerde intenties wil komen, beter gewoon thuis blijft. De familie van Lamine die aanwezig zal zijn en wij als organisatoren hebben daar geen zin in. We hebben van de stad op korte tijd een unieke kans gekregen. Wie slechte intenties heeft, verprutst het voor iedereen.”

De vrienden zullen al rond 18 uur verzamelen aan het station. Voor de mars is er een toespraak in het Nederlands, Frans en Engels. “Ook daar zullen we nog eens verklaren dat geweld en respectloze acties tijdens Lamines rouwmoment niet zullen worden geaccepteerd”, beklemtoont Jonathan.

Lamine Bangoura stierf op 7 mei bij een uithuiszetting in de Mezenstraat. Over zijn overlijden bestaat nog altijd onduidelijkheid. Omdat zijn vrienden en familie overtuigd zijn dat de tussenkomst van de politie ermee te maken heeft, kwam er fel protest dat resulteerde in een wake, een schermutseling aan het politiekantoor en een mars. Om alles in goede banen te leiden, riep de politie versterking in van andere politiezones.