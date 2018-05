Thibaut Van Acker en Yves De Winter blijven langer bij Roeselare

Roeselare - KSV Roeselare kan ook volgend seizoen nog rekenen op de diensten van middenvelder Thibaut Van Acker en doelman Yves De Winter. Dat maakte de West-Vlaamse club uit de Proximus League (1B) vrijdag bekend.

Roeselare lichtte de optie in het aflopende contract van de 26-jarige Van Acker, die sinds de zomer van 2016 op Schiervelde voetbalt. In 64 wedstrijden was het jeugdproduct van Club Brugge goed voor vijf doelpunten en evenveel assists. De middenvelder speelde behalve voor Club (2010-2013) ook nog voor Beerschot (2013) en Cercle Brugge (2013-2016).

Ook Yves De Winter, de doublure van Wouter Biebauw tussen de palen, blijft nog minstens een jaartje in Roeselare. De West-Vlamingen verlengden zijn contract met een seizoen. De dertigjarige doelman moest dit seizoen vrede nemen met een plaats op de bank en kwam slechts vier keer in actie.

Davy Brouwers neemt dan weer afscheid van Roeselare. De flankaanvaller wordt transfervrij overgenomen door Thes Sport, dat promoveert naar de eerste amateurklasse. De dertigjarige Brouwers speelde in totaal 83 wedstrijden voor KSV Roeselare en wist daarin 22 maal te scoren.