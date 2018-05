Roeselare / Izegem - Drie maanden na een zware brand woont Rik Vancompenolle nog altijd in een crisiswoning. Zijn blinde stiefzoon Giovanni woont bij zijn dochter Natascha, die verlamd raakte bij een motorongeval. “Ik word er alleen maar sterker door”, zegt de vrouw.

Eind februari gooide een brand in zijn woning in de Sint-Eloois-Winkelsestraat in Oekene het leven van Rik Vancompenolle overhoop. Terwijl hij met zijn vrouw Berlinda en haar zoon Giovanni zat te eten ...