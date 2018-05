Arbeidsauditeur is niet mals voor bouwmaterialenbedrijf: “Werknemers ‘wetens en willens’ blootgesteld aan asbest"

Sint-Niklaas - Bouwmaterialenbedrijf SVK uit Sint-Niklaas en zaakvoerder Walter Verhaert riskeren beiden 8.000 euro boete voor inbreuken op de asbestwetgeving. Volgens de arbeidsauditeur lapte de firma “wetens en willens” de voorschriften aan haar laars.

Het asbeststort in de Langhalsbeekstraat is momenteel gesloten, maar deed de maanden voordien letterlijk heel wat stof opwaaien. Scheerders-Van Kerchove (SVK), de firma die het stort uitbaat, kwam in het oog van de storm nadat auteur Johan De Vos in zijn boek ‘Het boek van Sint-Niklaas’ de rol van SVK in het aantal asbestdoden had aangekaart. Nadat er vervolgens ook een filmpje opdook waarin te zien was hoe er op het stort werd gewerkt, greep het parket in.

“Heel nonchalant”

“In juni vorig jaar kregen we videobeelden te zien waaruit bleek dat er op de stortplaats heel nonchalant werd omgesprongen met asbestafval”, zette substituut-arbeidsauditeur Elke Van de Velde vrijdag uiteen in de correctionele rechtbank van Dendermonde. “Het afval werd in zakken omhoog getrokken en uit elkaar gehaald, waardoor de zakken scheurden en het stof vrijkwam. Daarna werd alles nog een keer tegen elkaar gedrukt. En dat zonder dat het asbest werd natgespoten of dat de werknemers bescherming droegen. We stuurden de inspectie langs en die stelde zes inbreuken vast op de welzijnswetgeving. Omdat we het bedrijf in 2015 na eerdere inbreuken al hadden gewaarschuwd, werd er besloten om zowel het bedrijf als de zaakvoerder te dagvaarden.”

“Al sinds jaar en dag”

Volgens de auditeur stelde zaakvoerder Walter Verhaert zijn werknemers “wetens en willens” bloot aan asbeststof. “Er was geen enkel toezicht of controle. De arbeiders vertelden dat ze al ‘sinds jaar en dag zo werkten’. De werknemers kregen geen gepaste opleiding, er was geen duidelijke signalisatie over de gevaren van asbest en er werden jarenlang geen metingen uitgevoerd. Toen dat na een waarschuwing wel gebeurde, werden die uitgevoerd door een niet-erkend labo. Ook van een risicoanalyse was er geen sprake. Uit alles blijkt hoe onzorgvuldig dit bedrijf omsprong met de verwerking van asbest. En dat terwijl het als één van de weinigen daarvoor een vergunning had gekregen. De gevolgen voor de werknemers zullen pas binnen tien of twintig jaar blijken.”

Zowel SVK als zaakvoerder Walter Verhaert riskeert een boete van 8.000 euro.