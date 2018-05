Natuurvereniging boos om afgeslachte nijlganzen, maar werkelijkheid blijkt heel anders

Zelzate - Verontwaardiging alom bij natuurvereniging Give it Back. Zij ontdekten vrijdagochtend twee dode nijlganzen aan de Zelzaatse visvijver. “Ze waren duidelijk door mensen afgemaakt. De beesten zijn brutaal aan hun einde gekomen, ze hadden talloze breuken”, klaagt Jonas Wielandt van Give It Back aan. Wat blijkt nu: de ganzen waren de nacht voordien afgeschoten door een jager in opdracht van de gemeente.

Nijlganzen zijn uitheemse dieren. Ze komen oorspronkelijk uit Afrika en vooral uit Egypte, en kwamen zich in de jaren 60 in ons land vestigen.

Bedreigen van inheemse soorten

Maar ze bedreigen tijdens het broedseizoen andere inheemse eenden en watervogels van wie ze de jongen gewoon verdrinken door ze onder water te trekken. Daarom mogen ze op basis van een Vlaamse wetgeving bestreden en verjaagd worden, tenminste als ze overlast veroorzaken. De gemeente kwam vorig jaar overeen met een Zelzaatse jager om indien nodig de ganzen neer te schieten.

“Omdat er nu in en rond de vijver veel jonge eendjes zwemmen en die vaak door de nijlgans worden aangevallen, hebben we de jager gevraagd het koppel af te schieten. Maar het is niet de eerste keer dat de jager ingrijpt”, verduidelijkte burgemeester Frank Bruggeman vrijdag.