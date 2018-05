Politie Aalter schiet man neer die hen probeert aan te rijden

Aalter - De politie van Aalter heeft vrijdagnamiddag het vuur geopend op een auto die hen probeerde aan te rijden. De bestuurder raakte gewond.

Het incident gebeurde in de Groendreef in Aalter. De politie had in het industriegebied in de Groendreef een auto klemgereden na een achtervolging. Toen de agenten met getrokken wapens de bestuurder wilden overtuigen om zich over te geven, probeerde de verdachte de agenten aan te rijden.

Daarop openden de agenten het vuur. De achterruit van de auto werd vernield, maar de man slaagde er toch in weg te rijden. Enkele honderden meters later, eindigde de dolle vlucht tegen een boom.

De verdachte werd meegenomen met een ambulance en opgepakt. Wat de man bezielde is nog niet duidelijk. Ook hoe de man eraan toe is, is nog onbekend.