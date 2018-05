Jacky (66) gaat voor het wereldrecord en wil 142 kilogram de lucht induwen

Evergem -

Aan de Schoonstraat bereiden uitbater ‘Jacky’ Secke (66) en enkele klanten zich in Jacky's Fitnesscentrum voor op het WK bankduwen of benchpress. Dat vindt vanaf 1 juni plaats in Malta. Secke en zijn teamgenoten gaan voor de wereldtitel. Hij en enkele maats willen ook hun persoonlijk record verbreken.