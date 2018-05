Supertalent hangt de vuile was buiten en haalt ongenadig hard uit naar Ajax: “Wat willen ze eigenlijk?”

Bij Ajax dreigt het komende zomer een exodus vanjewelste te worden. Verschillende spelers staan in de belangstelling van Europese topclubs. Denk maar aan Matthijs de Ligt, Donny van de Beek, Frenkie de Jong, Hakim Ziyech en David Neres. Ook Justin Kluivert denkt aan vertrekken en heeft daar zo zijn redenen voor.

Twee weken geleden brachten we het nieuws dat een contractverlengingen van de zoon van Patrick Kluivert niet meteen voor morgen zal zijn. “Het wordt heel moeilijk om Justin te houden. Ik verwijt die jongen niets, want hij is een echte Ajacied. Het is zijn zaakwaarnemer (Mino Raiola, red.) die hem gewoon naar de uitgang duwt”, zei algemeen directeur Edwin Van der Sar toen.

Maar het is niet enkel Raiola die tegenwerkt, ook Kluivert zelf wil weg uit Amsterdam ondanks dat hij eerste wilde blijven. “Ajax wil dat ik mijn contract verleng, zodat ze meer kunnen vragen. Wat willen zij werkelijk? Mijn plan was om te blijven, maar er is veel gebeurd de laatste tijd. Het publiek denkt dat het alleen om geld gaat, terwijl iedereen weet dat ik het goed had. Ik zat helemaal niet te wachten op geld.”

Foto: Photo News

“Zegt veel over mensen in de club”

Kluivert twijfelt daarnaast aan het niveau van Ajax, de sfeer in de spelersgroep én de trainer. “Het is straks al moeilijk om door de voorronde van de Champions League te komen, terwijl wedstrijden op het hoogste niveau belangrijk zijn. En Ajax wisselt makkelijk van trainers. Ze krijgen niet echt een kans. Je merkt aan onze trainer dat hij zich niet echt op zijn gemak voelt. Dat voelen jongens. Je ziet het aan hoe trainers zich gedragen, hoe ze zich uiten, ook in de pers. Het voelt onstabiel. We zijn niet echt een team. Er zijn verschillende meningen. Over alles.”

De 19-jarige flankspeler wordt gelinkt aan onder andere AS Roma en Juventus, vorig jaar meldde ook Tottenham zich. “Op mijn leeftijd hoef ik niet aan geld te denken. De Spurs? Ik hoorde dat toen op het laatste moment. Dat zegt niets over Ajax, maar wel over de mensen in de club”, aldus Kluivert, die dit seizoen goed was voor elf goals en vijf assists.