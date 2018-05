Buschauffeur is belletje trek beu en zet meteen alle reizigers uit de bus

Deinze / Nazareth - Omdat jongeren problemen veroorzaakten op een bus, weigerde de moegetergde chauffeur om nog verder te rijden tussen Deinze en Nazareth. De politie moest tussenbeide komen. De Lijn belooft controles.

Op sociale media stond vrijdag het bericht dat kinderen na hun busrit vanuit Deinze een uur later dan voorzien waren aangekomen in Nazareth. “Een tiener had wat veel op de stopknop gedrukt. Een oudere man kreeg het op zijn heupen en greep de veertienjarige bij zijn nekvel om hem tegen het raam te duwen”, luidt het. “De chauffeur weigerde verder te rijden. Er volgde een ordinaire scheldpartij en de politie moest langskomen. De chauffeur weigerde verder te rijden zodat iedereen ergens ‘te velde’ tussen Deinze en Nazareth stond.”

“Klopt”, zegt Marianne Thysebaert van De Lijn Oost-Vlaanderen. “Maar er zijn al een hele tijd problemen op die lijn. De chauffeur nam contact op met de dispatching, maar er kon geen controleur komen zodat de politie werd gestuurd. Een reiziger vond het gedrag van de jongeren storend. Wij vragen dat iedereen op de bus zich hoffelijk gedraagt, zowel tegenover de medereizigers als tegenover onze chauffeurs. De lijn wordt bediend door een exploitant en zo duurt het soms wat langer tot wij weet hebben van een incident. Maar de bestuurster laat er niet de minste twijfel over bestaan: er zijn al de hele tijd problemen met die jongeren. Omdat ze vond dat ze een signaal moest geven, heeft ze iedereen doen uitstappen. Wij gaan de zaak aanpakken en ervoor zorgen dat er controles gebeuren op die lijn. We laten het niet zo. Ook dit incident wordt opgevolgd. Nogmaals, het personeel moet hoffelijk zijn, maar de reizigers ook.”