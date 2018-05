De een zijn dood... Studio Gustaaf heeft wel nog pronostieksokken

Leuven - Nu winkelketen Zeeman de pronostieksokken uit de rekken moet halen na een klacht van Koninklijke Belgische Voetbalbond, komt het Leuvense Studio Gustaaf met een eigen reeks op de proppen.

Voor het WK voetbal lanceren ze een set van vijf verschillende pronostieksokken. Op elke set sok staat een cijfer van nul tot vier. Aan de ene voet draagt men het aantal geschatte doelpunten voor de eigen ploeg. Aan de andere voet de punten van de tegenpartij. “De sokken zijn niet alleen handig om de uitslag van onze Rode Duivels te voorspellen, maar ook om wat creativiteit aan onze samenleving toe te voegen”, meldt Studio Gustaaf. “We hebben ergens gelezen dat het wetenschappelijk bewezen is dat het dragen van twee verschillende kousen de creativiteit verhoogt. Nu Zeeman de sokken niet meer mag verkopen zijn wij misschien de enigen met dit initiatief.”

Waarom deze sokken wel mogen? Op de sokken van de Zeeman stond ‘Red Devils’, en dat is een beschermde naam. Op de sokken van Studio Gustaaf staat geen verwijzing naar de Rode Duivels. Om de sokken extra te promoten, organiseert Studio Gustaaf een het voetbalevenement: ‘WK Sokker’. Op 18, 23 en 28 juni is iedereen uitgenodigd om de WK-matchen te volgen op groot scherm in Hal 5 in Leuven. De toegang is gratis voor iedereen die twee verschillende sokken draagt.