Opmerkelijk: Griekse kampioen wil onbekende Belg die vorig seizoen nog in de Eerste amateurklasse speelde

De 21-jarige Belg Hugo Cuypers staat op het punt om een contract te tekenen bij de Griekse kampioen AEK Athene. Cuypers, amper gekend in ons land, zou volgens Griekse bronnen na het weekend een contract kunnen tekenen in de hoofdstad. AEK betaalt ongeveer 200.000 euro voor Cuypers.

Het verhaal van Cuypers is best opmerkelijk. Het jeugdproduct van Standard speelde in het seizoen 2016-2017 nog in de Eerste amateurklasse bij Seraing, maar maakte vorige zomer de overgang naar de Griekse tweedeklasser Ergotelis. Daar maakte hij in zijn eerste seizoen meteen zeer veel indruk met twintig doelpunten voor de ploeg van Maged Samy. Jawel, u leest het goed. Maged Samy is de eigenaar van Ergotelis en laat die club leiden door zijn zoon Nadim Samy.

De prestatie van Cuypers wordt in Griekenland zeer hoog ingeschat. Ergotelis is niet gepromoveerd, maar de twintig goals en drie assists in 27 competitiewedstrijden maakten enorm veel indruk waardoor de grote clubs achter hem aan zijn gekomen. Met zijn overgang naar AEK Athene maakt Cuypers plots kans om volgend seizoen in de Champions League te staan. AEK Athene speelt de derde voorronde van het kampioenenbal. Het zou een sprookje zijn: in twee jaar van de Eerste amateurklasse naar de Champions League.