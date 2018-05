Deinze / Nevele - De lijst van Open Deinze voor de gemeenteraadsverkiezingen is nog niet helemaal rond. Wel staat vast dat Francine Mortier, vrouw van ereschepen van Nevele Jose Van Oost, een plaats krijgt. Ze is met haar 77 jaar de oudste op de lijst.

Jose Van Oost is een begrip in Nevele. Het 83-jarige politieke zwaargewicht uit Vosselare zat vijftig jaar onafgebroken in de lokale politiek. “Eerst in de gemeenteraad van Vosselare en vervolgens ...