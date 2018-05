Leraar reageert heldhaftig tijdens schietpartij in Santa Fe: “Hij liep plots naar gang om aan brandalarm te trekken”

Vrijdagochtend (plaatselijke tijd) stormde een man de Santa Fe High School in de Amerikaanse staat Texas binnen, waarna hij op iedereen begon te schieten. Tien studenten lieten daarbij het leven, meerdere mensen raakten gewond. Maar in de chaos en paniek reageerde één leraar bijzonder heldhaftig, zo vertellen studenten aan CBS News.

De verslagenheid bij de familie van de slachtoffers is groot. Foto: AP

Zodra de leraar van student Damon Rabon de schoten hoorde in een naburig klaslokaal, aarzelde hij geen moment. De man liep naar de gang, met gevaar voor eigen leven om aan het brandalarm te trekken, voordat de studenten goed en wel doorhadden wat er gebeurde.

“Wij hebben geen manier om de hulpdiensten te bellen, omdat we geen ontvangst hadden in onze gebouwen. Maar we moesten iedereen laten weten dat er een schutter in onze vleugel van het gebouw zat. En zo lukte dat, want iedereen kon zich evacueren, terwijl wij onze deuren barricadeerden”, vertelt Rambon.

Luide knallen

Dankzij de heldhaftige actie van hun leraar moesten talloze studenten zich meteen evacueren. Maar zij hadden nog geen flauw idee wat er aan de hand was, zo vertelt leerlinge Dakota Shrader aan KTRK. “Het eerste wat we hoorden was ‘lopen, lopen, lopen’ en voor we het weten klonken er luide knallen. ‘Boem, boem, boem.’ Iedereen begon razendsnel te lopen en ik ben zo snel mogelijk naar de meest veilige plaats gegaan. Ik heb meteen mijn mama gebeld”, vertelt ze aangeslagen.

De schutter had ondertussen meer dan 20 kogels afgevuurd in de kunstklas in Sante Fe High School. Bovendien zou hij ook verschillende explosieven verstopt hebben in en rond het schooldomein. Volgens de lokale politie commissaris Walter Braun van de Santa Fe Independent School District Police is er sprake van 10 doden en meerdere gewonden. De schutter in kwestie zou een 17-jarige student zijn, die daar naar school ging.

Dit is de 22ste schietpartij op een Amerikaanse school sinds het begin van 2018.