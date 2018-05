17-jarige dader bloedbad Santa Fe gebruikte wapen van zijn vader, moordpartij op voorhand gepland

De politie kon na de dodelijke schietpartij in deSanta Fe High Schoolde 17-jarige Dimitrios Pagourtzis inrekenen. Hij wordt beschouwd als de dader van het bloedbad, waarbij minstens acht personen om het leven kwamen. Over zijn motief is voorlopig nog niets bekend.

Dimitrios Pagourtzis is een leerling van de Santa Fe High School, waar hij ook deel uitmaakt van het voetbalteam. Hij is ook lid van een dansgroep van een lokale Grieks-Orthodoxe kerk.

Op sociale media is te zien hoe de jongeman regelmatig foto’s van wapens post. Op een bepaalde foto is hij met een t-shirt met het opschrift ‘Born to Kill’ te zien. Op een andere foto draagt hij een lange jas met daarop nazi-kentekens. Buren van Pagourtzis vertelden aan de nieuwszender KHOU dat hij samen met zijn familie in een woonwagen leeft en dat ze nogal in zichzelf gekeerd waren.

Verrassing

Volgens getuigen stormde Pagourtzis vrijdagochtend gewapend een klaslokaal binnen, riep hij “verrassing” en opende hij nadien het vuur. Hij deed dat met een jachtgeweer en een .38 revolver, die beide aan zijn vader toebehoren. Het is niet duidelijk of zijn vader op de hoogte was dat zijn wapens gestolen waren.

Zelfmoord

De politie vond zowel op de computer als de smartphone van de dader documenten waarin hij zijn gedachten had neergepend. Daarin stond te lezen dat hij niet alleen een schietpartij wou plegen, maar nadien ook zelfmoord wou plegen. Maar in de plaats daarvan gaf hij zich over aan de politie.

Bij de dodelijke schietpartij in de Santa Fe High School vielen in totaal tien dodelijke slachtoffers en og eens tien gewonden.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.

