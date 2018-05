Antwerpen - Voor Danny kon Project Axel niet beter eindigen: met een appartement én een job in de keuken van De Peerdestal. In december kookte hij zelfs mee aan een diner voor daklozen. Maar zijn contract werd niet verlengd. “Ik geef niet snel op, maar nu heb ik het wel heel moeilijk.”

Danny is een beetje later. We zouden om 10 uur ’s morgens koffiedrinken op de Groenplaats, maar hij moest eerst nog even naar de vakbond. Papieren in orde brengen. “Heel die administratie ...