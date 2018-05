Ouders overleden Mawda (2) doen hun verhaal: “Er is twéé keer geschoten. Mijn dochter maakte geen schijn van kans”

“Al wat we wilden, was een veilige thuis voor onze kinderen.” De ouders van Mawda Shawri (2), de Koerdische kleuter die woensdagnacht stierf bij een achtervolging door de politie, worden overmand door verdriet. Het gerecht geeft nu toe dat haar dood door een kogel veroorzaakt werd. Maar volgens de ouders werd er twéé keer geschoten. “Het maakt het alleen maar erger: dat er eerst gelogen werd over haar dood. En dat er vervolgens niemand zijn excuses heeft aangeboden.”

“Ze hebben niet alleen Mawda doodgeschoten. We zijn alle drie geraakt: alle drie leven we nu met schrik.” De ouders van het meisje verblijven sinds donderdagavond met haar driejarige broertje in een ...