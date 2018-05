Drie jaar na faillissement is magische remonte compleet: dolle taferelen na promotie van Parma naar Serie A

Drie seizoen, drie promoties. Beerschot Wilrijk slaagde er niet in, Parma wel. De cultclub uit de jaren 90 met sterren als Gianluigi Buffon en Hernan Crespo ging in 2015 failliet, maar dwong vrijdag de promotie af naar de Serie A. En zoals het hoort in Italië: met een heleboel drama!

Empoli was al langer zeker van de titel in de Serie B, maar om het tweede rechtstreekse ticket naar de Serie A was het nog een strijd tussen drie ploegen. Frosinone stond er het beste voor met 71 punten, Parma telde er 69 en Palermo 68. Parma moest dus winnen en hopen op puntenverlies van Frosinone.

Parma kwam snel op voorsprong in zijn laatste wedstrijd op het veld van Spezia. Het won uiteindelijk met 0-2 dankzij doelpunten van Fabio Ceravolo en Amato Ciciretti. Tussendoor miste ex-Parmaspeler en ex-international Alberto Gilardino een penalty voor Spezia. Job volbracht voor Parma en dus was het kijken naar Frosinone.

Goosebumps: Parma win their match, they're waiting to hear Frosinone's result & then their fans cheering tell them all they need to know



Welcome back @1913parmacalcio, you've been missed

Drama!

Dat kwam thuis tegen Foggio op achterstand na een goal van Fabio Mazzeo, maar vocht terug. Luca Paganini zette de bordjes gelijk en een kwartier voor tijd stond het 2-1 na een eigen doelpunt van Matteo Rubin. Frosinone was op weg naar de Serie A, maar toen sloeg het noodlot toe. Roberto Floriano zorgde vlak voor affluiten voor de 2-2.

Daardoor eindigen Parma en Frosinone met evenveel punten. Parma heeft echter het voordeel in de onderlinge duels en een beter doelsaldo, waardoor het promoveert. Frosinone strijdt tegen Palermo, Venezia, Bari, Cittadella en Perugia om het derde ticket naar de Serie A.

Parma werd drie jaar geleden failliet verklaard en moest opnieuw beginnen in de Serie D, de vierde klasse in Italië. De tweevoudig UEFA Cup-winnaar (1995 en 1999) promoveerde meteen naar de Serie C en dwong daarna promotie af naar de Serie B door als tweede te eindigen. Nu volgt dus een derde promotie op rij en dus is de wederopstanding compleet.

De legendarische ploeg van Parma tijdens de UEFA Cup-finale in 1999 met o.a. Thuram, Veron, Buffon, Chiesa, Cannavaro en Crespo. Foto: rr

Look what it means to the Parma fans. Had to watch their team go through one of the hardest things you can experience as a fan & now they're back just 3 years later

Inspirational. @1913parmacalcio



Inspirational. @1913parmacalcio pic.twitter.com/Py5730YgUu — ItalianFootballTV (@IFTVofficial) 18 mei 2018