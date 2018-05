Jongetje (7) gaat op zoek naar hoverboard in slaapkamer, maar vindt wapen en schiet zichzelf per ongeluk dood

Een zevenjarig jongetje heeft zichzelf per ongeluk doodgeschoten in zijn huis in de Amerikaanse stad Plymouth afgelopen woensdag. Dat blijkt uit onderzoek van de wetsdokter. De ouders van Keyaris Samuels zijn vrijgelaten, omdat de politiediensten het voorval nu klasseren als een tragisch ongeval. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media.

De jongen was samen aan het spelen met drie andere jonge familieleden buiten aan het spelen, toen hij dacht dat het misschien leuk was om een hoverboard uit de kast te halen. Hij ging naar binnen en rommelde wat tussen de dozen in één van de slaapkamers van zijn huis. Plots stootte hij op iets helemaal anders: een geladen pistool. Benieuwd begon hij het gevaarte te bekijken, en loste een schot, recht in zijn eigen hoofd.

Twee andere kinderen van 7 en 11 jaar oud liepen meteen naar binnen, toen ze het schot hoorden. Daar zagen ze de jongen liggen, in een grote plas bloed met een schotwonde in zijn hoofd. Snel beseften ze dat de klok tikte en ze liepen naar de buren, die in allerijl het noodnummer belden. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar konden niets meer doen voor het gewonde kind. De jongen stierf ter plekke.

“Dit had nooit moeten gebeuren”, reageert Michael Goldstein, de veiligheidsadviseur van Plymouth, aan KSTP News. “Maar we geloven dat er hier sprake is van een triest ongeval.” De moeder van Keyaris beweert immers ten stelligste dat ze niet wist dat er iemand een pistool in haar huis had verborgen. Omdat de eigenaar van het wapen niet bekend is, heeft de politie besloten om de zaak nog verder te analyseren. “We zijn droevig, maar we zijn ook vooral boos op de persoon die het wapen op zo’n onverantwoorde manier achterliet.”