Wanneer 34 bisschoppen hun ontslag aanbieden om de paus te redden: in Chili hebben ze het meegemaakt

Alle kopstukken van de Chileense katholieke kerk hebben gisteren hun ontslag aangeboden aan paus Franciscus na een driedaags onderhoud over een pedofilieschandaal. Uit een rapport van meer dan 2.000 pagina’s blijkt dat er binnen de Chileense kerk “veelvuldig” kinderen werden misbruikt en dat bewijzen daarvan werden vernietigd. Begin dit jaar nog had Franciscus een deel van de klachten bestempeld als laster. Het is een zaak waar hij ook niet te best uitkomt.