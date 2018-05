Het grote kampioeneninterview met de keizer van Club Brugge: “Ik ben nog te veel voetbalromanticus”

Nog de galawedstrijd tegen AA Gent winnen en dan gaat Ivan Leko (40) even in vakantiemodus. Nu ja, vakantiemodus. Als we de Kroaat vragen naar zijn ontspanning van de afgelopen dagen, dan gaat het naast een bezoekje aan de Antwerpse binnenstad met het gezin en wat golf kijken op tv vooral over de Europa League-finale. Gelukkig voor de familie komen ouders Ivan Sr. en Ivka nog twee weken naar België en staat er nog een weekje zonnebaden in het Griekse Mykonos op het programma alvorens de voorbereiding op het nieuwe seizoen op 18 juni alweer start. “Football is my life”, zegt hij haast verontschuldigend. Zo is het nu eenmaal. Relaas van een uur samenzitten met de kampioenenmaker van Club Brugge.