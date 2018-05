Zeker Europees voetbal tot Nieuwjaar, maar daarom hoopt Anderlecht nog op de tweede plaats

Anderlecht en Standard zijn al verzekerd van Europees voetbal tot Nieuwjaar, maar er zijn diverse redenen om voluit voor de tweede plaats te gaan. Anderlecht heeft zijn lot echter niet in eigen handen. Alleen als het zelf wint van Genk en Standard verliest op Charleroi pakt het nog plaats twee en maakt het nog kans op de Champions League.

De nummer twee mag naar de derde CL-voorronde in het niet-kampioenenspoor. Daar kunnen tegenstanders als Benfica, Spartak Moskou of Dynamo Kiev wachten, maar voorzitter Marc Coucke zei dat Anderlecht zich moet kunnen meten met zulke clubs. Begin augustus zal dat nog niet simpel zijn, maar ook niet onmogelijk. De verliezers gaan sowieso naar de groepsfase van de Europa League, de winnaars spelen de play-offs voor de Cham­pions ­League.

“De CL-voorrondes halen wordt niet simpel”, aldus Hein Vanhaezebrouck. “We hangen af van Standard, maar ik hoop dat mijn spelers beseffen dat Champions League nog van een andere orde is dan Europa League. Als je ziet dat we in het voorjaar vier kansen ­creëerden tegen een wereldteam als PSG en dat we 70 minuten meedraaiden met ­Bayern München… We maakten al stappen met het oog op de toekomst.”

20 miljoen

Met de jonge ploeg die ­Anderlecht aan het samenstellen is, zal het misschien meer punten pakken in de Europa League, maar financieel is de Champions ­League interessanter. Wie daar de poules bereikt kan rekenen op minstens 20 miljoen. Gezien de rode cijfers weet Coucke wat hij wil. De voorzitter liet zich de jongste weken op Twitter wel kritisch uit over zijn team. Zo tweette hij na het verlies op Gent dat RSCA speelde als zalm in blik, verwijzend naar de shirts. “Dat was ingeblikte commentaar”, lacht Hein Vanhaezebrouck. “De voorzitter had gelijk. Ook al waren er de verkoop van de club, blessures, trainerswissels… bij Anderlecht mag je nooit spreken van een overgangsjaar. We moeten er alles aan doen om die laatste thuismatch te winnen. Worden we dan toch derde, mogen we ons niets kunnen verwijten.”

De Europa League begint maar op 20 september, de CL-voorronde is al op 7 of 8 augustus. De voorbereiding zal dus vroeger starten bij een tweede plaats, maar het uitzicht op Champions League kan grotere namen overtuigen om voor Anderlecht te tekenen. “De samenstelling van je kern is de basis van succes. We zijn ermee bezig, maar er rest ons nog wat tijd, hé. Er komen nog versterkingen, want wie gaten moet opvullen tijdens het seizoen heeft niet goed gewerkt.”

Sa Pinto een hak zetten

De storm tussen Hein en ­Ricardo Sa Pinto mag dan wat gaan liggen zijn, de rivaliteit speelt nog. Vanhaezebrouck wil de Portugees in zijn laatste match voor hij vervangen wordt door Preud’homme nog een hak zetten. “Na twee nederlagen moeten we reageren. Met een nieuwe wanprestatie zou ik zeer ontgoocheld zijn”, besloot Vanhaezebrouck.