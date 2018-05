87-jarige ex-RSCA-manager is één van de oude wijzen van Marc Coucke bij Anderlecht: “I am a survivor”

Hij telt en komt bijna vingers tekort. “Plaskie, ­Hanon, Lippens, Trappeniers, Swatje Van der Elst, Keshi, Desanghere, De Bree, Cornelis… Allemaal ex-spelers die ik overleefde”, zegt hij. Bij Anderlecht is er maar één onverwoestbaar en da’s ­Michel Verschueren (87). Marc Coucke noemt de man die 25 jaar RSCA-manager was niet voor niets één van zijn drie wijzen, want noch kanker, noch nieuwe bazen, noch verloren titels krijgen ‘Mister Michel’ klein.