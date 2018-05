De Boeck en Leterme, dat komt niet meer goed: gevaarlijke spelletjes slaan nieuwe fundamenten onder KVK weg

Gisteravond speelde KV Kortrijk op de Freethiel zijn laatste match van een seizoen waar het bijzonder content kan op terugkijken. Maar door het wegsturen van T2 Lorenzo Staelens smeult er een hevig vuur in het Guldensporenstadion. De contractverlenging van De Boeck was al niet van harte, nu is er een vertrouwenscrisis die zuur kan opbreken.