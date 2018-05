CLUBNIEUWS. Onyekuru boos op Vanhaezebrouck, Gent wil Arsenal-huurling, transfer Beerschot Wilrijk

Nog één keer vlammen en dan zit het seizoen in de Jupiler Pro League erop. Bij AA Gent kijken ze intussen al naar volgend seizoen, net als bij Beerschot Wilrijk en KV Oostende. Bij Anderlecht heerst er dan weer onenigheid tussen Vanhaezebrouck en Onyekuru. Uw dagelijkse dosis clubnieuws!

AA GENT. Interesse in Akpom

Sint-Truiden wil de 22-jarige Arsenal-huurling Chuba Akpom graag definitief aantrekken, maar er liggen meerdere clubs in binnen- en buitenland op de loer. Eén daarvan is AA Gent.

Het contract van Akpom bij Arsenal loopt tot juni 2019, maar het is nog niet helemaal duidelijk wat de plannen van de Engelse club zijn. Akpom, die vijfvoudig Engels belofte-international is, scoorde de voorbije acht wedstrijden vijf keer en toonde zich een balvaste spits met een goede trap. (vdm, gus)

ANDERLECHT. Vete tussen Hein en Henry

Het botert niet meer tussen Hein Vanhaezebrouck en Henry Onyekuru. De Nigeriaan is boos omdat Anderlecht hem geen speelminuten gaf en hij zo het WK mist. “Maar hij of zijn entourage moeten ons zijn niet-selectie voor het WK niet verwijten”, zegt Vanhaezebrouck. “Henry moet eens kijken hoe vaak hij voor zijn knieblessure international was. Hij is ook niet klaar om te spelen. Of ik wil dat hij volgend jaar bij Anderlecht blijft? Dat hangt van andere dossiers af, van de ingesteldheid van de speler ook...”

Anderlecht staat wel op het punt om een andere flankaanvaller – Françis Amuzu (19) – een nieuw contract te laten tekenen. Op defensief vlak is er dan weer een stevig bod van het Russische Krasnodar op verdediger Uros Spajic. (jug, gegy)

ANTWERP. Slechts één verdediger beschikbaar

Voor de laatste wedstrijd van het seizoen op het veld van KV Oostende moet Antwerp-coach Laszlo Bölöni nog flink beginnen puzzelen om toch nog een competitieve ploeg op het veld te krijgen. Hij heeft maar één verdediger ter beschikking: Ritchie De Laet. Al de rest is onbeschikbaar.

Borges is geschorst, het contract van Sall is ontbonden terwijl Arslanagic, Batubinsika, Corryn, Van Damme en Buta allemaal geblesseerd zijn. (gegy)

BEERSCHOT WILRIJK. Loris Brogno (Sparta) tekent na laatste wedstrijd

Beerschot Wilrijk heeft een akkoord bereikt met Loris Brogno. De Belgische flankaanvaller van Sparta Rotterdam tekent een contract bij de club na zijn seizoen in Nederland. Dit weekend moet hij met Sparta nog aan de bak in de play-offs om het behoud tegen FC Emmen. Brogno komt transfervrij over.

Fessou Placca werdgeopereerd aan de enkel. Over een zestal weken volgt een controle die moet uitmaken of de revalidatie mag opgestart worden. (gegy, hf)

GENK. Geen Malinovskyi, wel Berge?

Voor het eerst dit seizoen had Genk-coach Philippe Clement elke speler op het veld gestaan tijdens de groepstraining. Ook Bryan Heynen, bijna hersteld van een kruisbandoperatie, nam aan een groot stuk van de training deel.

Het maakt dat Clement keuze te over heeft voor zondag. Naast Heynen is alleen de geschorste Malinovskyi onbeschikbaar. Clement zette zelfs de deur op een kier voor Sander Berge, die bijna zeven maanden out was met een spierscheur. (mg)

KV OOSTENDE. Dutoit mag weg, Coosemans nog te duur

KV Oostende is na het vertrek van Vanhamel nog altijd op zoek naar een nieuwe eerste doelman. William Dutoit mag wellicht uitkijken naar een andere club. De Fransman wil vaste eerste doelman worden, maar dat kan KVO hem niet garanderen.

Voor de positie van eerste doelman heeft Oostende Colin Coosemans (KV Mechelen) nog steeds in het vizier en Coosemans zelf wil graag komen, maar de onderhandelingen zitten nog muurvast. “Het water tussen Oostende en Mechelen is nog steeds héél diep”, zegt sportief directeur Hugo Broos. Ten slotte lijkt het erop dat Akpala zijn laatste wedstrijd voor KVO heeft gespeeld. Het bestuur deed hem een voorstel van één seizoen, maar de Nigeriaan wil er twee.

Voor de laatste match van het seizoen en de afscheidsmatch van Adnan Custovic kampt de coach met een karrenvracht aan afwezigen: Vanhamel, Jonckheere, Rajsel, Bjelica, Lombaerts, Tomasevic, Conte en Rezaeian. Tel Canesin (geschorst) daarbij en er zijn negen afwezigen. De blessuregolf treft KV Oostende zelf in die mate dat Berrier wordt opgevist om de 19-koppige kern te vervoegen. Mogelijk valt hij vanavond wel nog af. Banda start normaal op het middenveld terwijl Musona iets hoger gaat spelen. (jve)

LIERSE. Grote kans op doorstart in eerste amateurklasse

De kans dat het new look Lierse volgend seizoen een doorstart kan nemen op het eigen Lisp wordt steeds groter. Gisteren bevestigde ­Stefan Van Lommel, voorzitter van Oosterzonen, te willen participeren in de nieuwe club. Die zou dan in de eerste amateurklasse van start kunnen gaan. “De gesprekken verlopen in een positieve sfeer”, ­reageerde Van Lommel. “De club wil sterk inzetten op de lokale verankering en daar kan ik mij dan ook helemaal in vinden.” (kugu)

LOKEREN. De Sutter succesvol geopereerd

Tom De Sutter staat enkele weken aan de kant met een blessure. De 32-jarige aanvaller onderging gisteren een kijkoperatie aan de knie waarbij zijn meniscus en kraakbeen werd opgekuist. Killian Overmeire en Davino Verhulst trainen opnieuw mee met de groep, maar komen dit seizoen niet meer in actie. De revalidatie van Mpati verloopt goed.

Het bezoekersvak voor de finale tegen Zulte Waregem is uitverkocht. Gistermorgen werden de laatste ­tickets verkocht. (whb)

STANDARD. Marin niet, Carcela wel fit

In zijn afscheidsduel van zondag kan Sa Pinto geen beroep doen op Razvan Marin. De Roemeense middenvelder is geblesseerd aan de enkel. Mehdi Carcela, die eerder deze week niet trainde door knieklachten, is wel beschikbaar. (bfa)