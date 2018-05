Hij schoot 10 mensen dood, maar sommige leerlingen spaarde hij “zodat ze zijn verhaal achteraf konden vertellen”

Tien doden, zeker 10 gewonden. Dat is de balans van de schietpartij in Amerikaanse school, vrijdag. Intussen raken steeds meer namen bekend van de dodelijke slachtoffers.

Alweer een schietpartij in een Amerikaanse school. Dit keer werden er 10 mensen dodelijk geraakt door de kogels. Maar op niet alle leerlingen richtte schutter Dimitrios Pagourtzis zijn wapen. In een verklaring aan de politie na de schietpartij gaf de 17-jarige toe dat hij de bedoeling had om meerdere mensen dood te schieten, maar dat hij “leerlingen die hij graag had, liet leven, zodat ze zijn verhaal konden vertellen”.

Dustin Sederin, die de schietpartij overleefde, vertelde intussen aan Amerikaanse media dat Dimitrios gepest werd door footballcoaches. “Hij droeg ook elke dag een lange jas, zelfs als het buiten 30 graden was. Hij sloeg gewoon door. Hij zag er niet uit alsof hij dat ooit zou doen.”

Dimitrios Pagourtzis Foto: rr

Dat beaamt ook leerkracht Valerie Martin. “Hij was een intelligente jongen. Hij was stil, maar niet op een enge manier.” Ook medeleerlingen zijn verrast door de daden van Dimitrios. “We dachten niet dat hij tot zoiets in staat was. Hij was wel geïnteresseerd in wapens en oorlogsspelletjes, maar hij heeft nooit eerder aangegeven dat hij mensen wilde vermoorden”, zegt vriend Tristen Patterson.

Toch deed hij dat, vrijdag in de Santa Fe High School in Texas. Ann Perkins, een 64-jarige vervangende leerkracht, is een van de slachtoffers. Ook kunstleerkracht Cynthia Tisdale werd gedood, zo heeft haar schoonbroer intussen op Facebook gemeld. Sabika Sheikh, een uitwisselingsstudente uit Pakistan, werd geïdentificeerd als tweede dodelijke slachtoffer. Vrienden en familie hebben intussen ook bevestigd dat leerlingen Angelique Ramirez en Kim Vaughan overleden zijn. En ook de namen van leerlingen Aaron Kyle McLeod en Shana Fisher werden intussen aan de lijst met dodelijke slachtoffers toegevoegd, net als de 15-jarige Christian Garcia en Chris Stone.

Shana Fishe Foto: © Twitter/candithurman

Chistian Garcia

Aaron Kyle McLeod

Kim Vaughan Foto: ? Facebook

Angelique Ramirez Foto: ? facebook

Sabika Sheikh Foto: ? Facebook

Chris Stone

Ann Perkins Foto: © twitter

Wapen van vader

Pagourtzis stormde vrijdagochtend gewapend een klaslokaal binnen, riep hij “verrassing” en opende hij nadien het vuur. Hij deed dat met een jachtgeweer en een .38 revolver, die beide aan zijn vader toebehoren. Het is niet duidelijk of zijn vader op de hoogte was dat zijn wapens gestolen waren.

De politie vond zowel op de computer als de smartphone van de dader documenten waarin hij zijn gedachten had neergepend. Daarin stond te lezen dat hij niet alleen een schietpartij wou plegen, maar nadien ook zelfmoord wou plegen. Maar in de plaats daarvan gaf hij zich over aan de politie.

Dit is de 22ste schietpartij op een Amerikaanse school sinds het begin van 2018.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.

