‘Briljante, deprimerende cover’ van National Geographic is alleszeggend, maar de foto’s binnenin het tijdschrift zijn nog beklijvender

Een voorpagina die de geschiedenisboeken zal ingaan. Zo werd de cover van het recentste nummer van tijdschrift National Geographic de voorbije dagen wereldwijd omschreven. Op die cover een beeld van een ijsberg in de zee. Of zo lijkt het wel. Het gaat eigenlijk om een plastic zakje. Slechts een klein deel van het zakje komt bovendrijven, wat we zien van de vervuiling, dat is slechts het ‘topje van de ijsberg’. Onder dat topje schuilt, onder het wateroppervlak, nog veel meer plastic.

Daarmee verwijst National Geographic naar de grote wereldwijde vervuiling door plastic. Het beeld, dat gemaakt werd door Mexicaans artiest Jorge Gamboa, geeft de huidige problematiek rond plastic treffend weer. Miljoenen ton plastic komt jaarlijks in de oceaan terecht, en dat is volgens het natuurtijdschrift nog maar...het topje van de ijsberg. Zeker als je weet dat onze oceanen al met zo’n 150 miljoen ton plastic vervuild zijn.

Bijna heel het juninummer staat in het teken van plasticvervuiling. Zo leren we onder andere ook dat er iedere minuut een miljoen plastic flessen worden gekocht. En bijna al die flesjes worden niet veel later weer weggegooid. Veel flessen komen ook in de oceaan terecht.

De cover werd gedeeld op Twitter door een van de fotoredacteurs van National Geographic. Niet veel later werd die al tienduizenden keren geliket en geretweet.

“Een briljante, maar tegelijk deprimerende cover van NatGeo”, reageerde een Twitter-gebruiker. Anderen juichen toe dat het tijdschrift focust op een van de grootste milieuproblemen van deze tijd. “Wat een goede manier om die boodschap over te brengen”, klinkt het ook. Of nog: “Deze cover zal een icoon worden” of “Een van de beste covers die ik zag”.

De voorpagina was voor veel mensen dus al alleszeggend om de huidige plasticproblematiek te illustreren. Maar de foto’s binnenin het tijdschrift zijn zowaar nog beklijvender.

Foto: John Cancalosi/ National Geographic

Foto: Jordi Chias/ National Geographic