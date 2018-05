Thierry Henry na WK zo goed als zeker weg bij Rode Duivels

Na het WK in Rusland neemt Thierry Henry zo goed als zeker afscheid als T3 bij de Rode Duivels. De voormalige Franse topspits was twee jaar geleden de grote verrassing in de staff van bondscoach Roberto Martinez, maar hij zal na deze zomer zijn eigen weg gaan in het trainerschap.

De 39-jarige Henry beschouwt zijn periode bij de Rode Duivels als een trainersstage en een manier om het vak te leren zonder dat hij afstand diende te doen van ruime zijn ruime gage als analist bij Sky Sports. Maar na het WK scheiden de wegen van de Fransman en de Rode Duivels zo goed als zeker en zal Martinez op zoek moeten naar een andere T3.

“Het enige wat belangrijk is, is het WK”, dribbelde Martinez gisteren als Messi om de kwestie heen. “We werken allemaal in één richting en zullen na het WK wel zien. We praten nu alleen over het WK. Niets anders.”

Met het vertrek van Henry zal er dus toch een nieuw gezicht komen in de leiding van de Rode Duivels. Martinez’ huidige assistenten Graeme Jones (T2) en Inaki Bergara (keeperstrainer) blijven aan boord. Die laatste wordt overigens door Martinez zelf betaald.