Voormalig Playboy-model springt met zoontje uit raam van hotel: “Dit is een vreselijke tragedie, ze zag haar zoon echt graag”

Een voormalige Playboy-model is in New York samen met haar zoontje uit het raam van een hotel gesprongen. De vrouw zag wellicht geen andere uitweg meer nadat ze in de vechtscheiding met haar ex-man alweer een tegenslag moest verwerken.

De 46-jarige Stephanie Adams zat al 3 jaar in een vechtscheiding verwikkeld met haar ex-man. Een rechter had haar vorige week nog bevolen dat ze het land niet mocht verlaten met haar zoon van 7, Vincent. Een streep door de rekening van Stephanie: haar nieuwe vriend heeft buitenverblijven in Spanje en het Verenigd Koninkrijk. De vrouw had gehoopt dat ze met haar zoon en haar vriend naar daar op reis kon gaan. Zelf zou ze nog naar daar kunnen reizen, maar het paspoort van Vincent werd ingetrokken, waardoor die niet buiten de landsgrenzen kan reizen.

Foto: Photo News

Na het vonnis van de rechter gaf Stephanie al aan dat de situatie aanvoelde als een nachtmerrie, en dat ze haar zoontje voor even enkele dagen uit die nachtmerrie wilde halen, “maar dat mag dus niet”, zei ze. Vermoed wordt dat Stephanie na haar reis naar Europa niet meer zou terugkeren naar de VS.

Huiselijk geweld

Het contact met haar ex verliep sowieso al troef. Telkens haar ex, Charles Nicolai, bezoekrecht had, moest dat gebeuren op een politiebureau, nadat vorige ontmoetingen vaak op geweld waren uitgedraaid. Tijdens hun huwelijk zou er ook al vaak sprake geweest zijn van huiselijk geweld.

Geen andere uitweg

Het was Stephanie allemaal wellicht te veel geworden. Samen met haar zoontje sprong ze uit het raam van het Gotham-hotel op 5th Avenue, waar ze een kamer had geboekt. Ze sprong van de 25e verdieping.

Volgens de politie werd er geen afscheidsbrief achtergelaten in de hotelkamer. Hotelmedewerkers vermoeden dat Stephanie eerst haar zoontje uit het raam heeft geduwd vooraleer ze zelf sprong. “Ze hoorden een lichte plof, en daarna een zwaardere plof”, klinkt het.

“Vreselijke tragedie”

“Ze hield van dat kind. Dit is een vreselijke tragedie,” zegt advocaat Sanford Rubenstein. Ook een andere vriend zegt dat hij er niets van snapt. “Ze zag haar zoon echt graag. Om meer tijd met hem te kunnen doorbrengen, liet Stephanie haar zoon zelfs thuisonderwijs volgen. Haar dood verrast me, al had ik haar recent wel nog gezegd dat ze beter hulp zou zoeken voor haar emotionele problemen.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.