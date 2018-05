Auto en lichte vrachtwagen botsen frontaal: zwaargewonde man moet bevrijd worden door brandweer

Poperinge / Vleteren - Bij een frontale botsing op de N 8 in Vleteren is een man zwaargewond geraakt. Het ongeval gebeurde zaterdagvoormiddag.

Een lichte vrachtwagen die uit de richting van Elverdinge kwam, botste frontaal met een personenwagen die uit de richting van Woesten kwam. De man in de personenwagen, die afkomstig is uit Vleteren, moest door de brandweer bevrijd worden en is zwaargewond. De twee inzittenden van de lichte vrachtwagen zijn lichtgewond. Door het ongeval moest de N8 afgesloten worden.

Foto: bert feys