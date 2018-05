Ze wilde niet geëvacueerd worden, maar dan zag gepensioneerde vrouw plots deze beelden vanuit haar slaapkamerraam

Al een hele week is vulkaan Kilauea op Hawaï bijzonder actief. Honderden mensen moesten geëvacueerd worden. Ook Dona Mueller kon niet langer in haar huis blijven. Een aantal beklijvende foto’s tonen het beangstigende zicht dat de gepensioneerde vrouw had vanuit haar slaapkamer op de uitbarsting van de vulkaan.

De 44-jarige Joseph Antony kon foto’s maken van het moment dat de vulkaan uitbarstte, vanuit de slaapkamer van Dona. De vrouw zelf was intussen vertrokken, al stond ze daar niet voor te springen. Ze wilde haar huis niet verlaten, maar toen de uitbarstingen heviger werden, ging ze er eindelijk mee akkoord dat ze geëvacueerd zou worden. Ze kon ook bijna niet meer anders: explosies van de uitbarstingen hadden de ramen van haar woning uit elkaar doen barsten.

Dona woont al sinds 1980 vlakbij de vulkaan. Volgens haar komen er de laatste jaren steeds meer zware uitbarstingen voor. “Moest mijn huis nu verwoest worden door lava, dan zal ik wellicht naar Los Angeles verhuizen”, zegt ze. “Maar we kunnen niks anders dan wachten en zien wat er de komende dagen gebeurt, om te zien of we dan naar onze huizen kunnen terugkeren.”

Foto: Caters News Agency

Foto: Caters News Agency